Neue Folge „Tatort Saarland“ Der mörderische Einbrecher von Bous

An einem frühen Dezembermorgen im Jahr 2012 verlässt eine Frau ihr Haus in Bous. Ihr Ehemann schläft zu diesem Zeitpunkt noch. Der damals 76-Jährige ist gesundheitlich angeschlagen. Wie später vor Gericht bekannt wird, leidet er unter den Folgen eines frühen Schlaganfalls. Gegen kurz nach 12 Uhr am Mittag kehrt sie zurück. Die Terassentür ist eingetreten. Einige Wertsachen fehlen. Ihr Mann liegt im Wohnzimmer am Boden. Er ist tot.