Neue Folge „Tatort Saarland“ Radfahrer überrollt und hunderte Meter mitgeschleift – die Todesfahrt von Saarbrücken

Es ist ein Fall, der für Aufsehen und vor allem für Entsetzen sorgte. In der neuen Folge „Tatort Saarland“ schildert SZ-Reporterin Hélène Maillasson Details zu dem Horror-Unfall mitten in der Innenstadt. Sie lebte zum Zeitpunkt des Unfalls nur wenige Meter vom Tatort in Saarbrücken entfernt. Später berichtete sie über die Prozesse gegen den Mann.