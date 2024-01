Neue Folge „Tatort Saarland“ Zerstückelt in der Tiefkühltruhe – der tödliche Internetflirt in Merzig

Heike G. (41) lernt ihren Mörder im Internet kennen. In einem Forum tauschen sie sich 2006 über ihre sexuellen Vorlieben aus. Sie sind wohl beide in der sadomasochistischen Szene unterwegs. Die Frau, die zu dieser Zeit in Hessen lebt, bezeichnet sich im Chat selbst als devot und bietet sich dem Mann, Frank E., aus dem Saarland als Sexsklavin an. Dieser lädt sie zu sich nach Hause ein – nach Merzig. Doch der Besuch endet für Heike G. tödlich.