Missbrauchsskandal bei „Gemeinde ohne Mauern“ in Mettlach Ex-Sektenmitglied: „Sie hat mir erzählt, was für perverse Dinge er von ihr verlangt hat“

Ferdinand Müller* kann heute in Frieden leben. Er, der eigentlich ganz anders heißt, hat seine religiöse Vergangenheit hinter sich gelassen, seinen Glauben abgelegt. „Heute glaube ich an mich selbst. Ich glaube daran, dass ich imstande bin, die Verantwortung für mein Leben zu tragen, das ich selber bestimme“, sagt Müller der Saarbrücker Zeitung. Doch das sei nicht immer so gewesen, meint er. Es geht um seine Zeit bei der „Gemeinde ohne Mauern“ in Wehingen.