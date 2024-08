Neue Folge „Tatort Saarland“ Der erschütternde Missbrauchsskandal der „Gemeinde ohne Mauern“ in Mettlach

Doch wer ist der Mann, der hinter diesen Taten steckt? Wieso fiel der Missbrauch so lange nicht auf? Und wer oder was war eigentlich die „Gemeinde ohne Mauern“? Darüber sprechen SZ-Vizedigitalchefin Sarah Umla und SZ-Reporter Michael Jungmann in der neuen Folge „Tatort Saarland“.