Cold Case Saarland Ein Kollege fand ihn blutüberströmt in der Fahrerkabine – der ermordete Lkw-Fahrer an der A6 bei Homburg

Dass mit Roman K. etwas nicht stimmt, fällt seinem Arbeitgeber am Montag, 15. Januar 2018, auf. Der Lkw-Fahrer hält einen Liefertermin nicht ein, sollte eigentlich Waren abholen. Doch der 41-Jährige taucht nicht auf. Auch telefonisch kann ihn die Spedition nicht erreichen. Da der Sattelzug mit GPS ausgestattet ist, ortet ihn der polnische Arbeitgeber – und stellt fest: Roman K. steht mit seinem Lkw am Rastplatz an der A6 bei Homburg. Auch ein Kollege ist in der Nähe unterwegs. Er will nach dem Rechten schauen, will wissen, ob es dem 41-Jährigen gut geht.