Neue Folge „Tatort Saarland“ Als der Neffe des Karlsberg-Chefs entführt wurde

In der neuen Folge „Tatort Saarland“ sprechen SZ-Vizedigitalchefin Sarah Umla und SZ-Reporter Michael Jungmann über den spektakulären Entführungsfall Gernot Egolf. Egolf war kein Unbekannter, sondern der Neffe des damaligen Karlsberg-Brauerei-Chefs Paul Weber, hatte also Geld. Wurde er deshalb Opfer? Wie wurde er als Opfer ausgewählt? Und was machten seine Entführer mit ihm? Diese Fragen beantworten wir in der neuen Folge unseres True-Crime-Podcasts.