Mit Hammer erschlagen Nach der Bluttat erlitt er eine Herzattacke – so schnappte die Polizei den Täter von Bedersdorf

Am frühen Morgen des 8. Juli 2010 telefoniert Jennifer* noch mit ihrem Ehemann. Er ist auf der Arbeit, ist bei einem Paketdienstleister beschäftigt. Den restlichen Tag hört der Mann nichts mehr von ihr. Stunden später macht er Feierabend und kehrt in die gemeinsame Wohnung zurück. In eine Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Wallerfangen-Bedersdorf. Dort macht er eine schreckliche Entdeckung: Seine Frau ist tot. Die 25-Jährige liegt blutüberströmt auf der Couch im Wohnzimmer. Ihr Kopf ist übel zugerichtet.