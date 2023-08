Straftäter Horst Uwe D. Missbraucht, erwürgt, verstümmelt – der brutale Sexualmord am kleinen Martin

Sonntagmorgen, 7. August 1988: Am Ostschacht, einer früheren Schachtanlage zwischen Ottenhausen und Klarenthal in Saarbrücken, wird eine Leiche gefunden. Es ist der leblose Körper des kleinen Martin. Der Neunjährige war seit Samstagnachmittag vermisst worden. Sein kleiner Körper ist schwer gezeichnet: Die Polizei entdeckt Würgemale am Hals, sein Leib ist mit Messerstichen übersät, außerdem wurde er sexuell missbraucht und mit einer zerbrochenen Bierflasche übel zugerichtet. Die Polizei spricht damals sogar von „Verstümmelung“.