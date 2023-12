Ihr damaliger Verteidiger spricht Wie es der Hauptangeklagten aus dem Pascal-Prozess heute geht

Interview · An allen 148 Prozesstagen im Fall Pascal saß Walter Teusch als Verteidiger an der Seite der Hauptangeklagten Christa W. im Gerichtssaal. Bis heute hält er Kontakt mit ihr. In Teil 2 des Interviews erzählt er, wie er den Freispruch erlebte – und wie es Christa W. heute geht.

30.12.2023 , 10:01 Uhr

Christa W. war die Hauptangeklagte im Pascal-Prozess. Foto: BECKER&BREDEL/bub

Von Sarah Umla Stellv. Leiterin Digitaldesk

Sie haben immer wieder den Prozess und die Ermittlungen im Fall Pascal kritisiert – wieso?