Podcast „Tatort Saarland“ Der Fall Florence E. – die erstochene Französin in Saarbrücken

In der Nacht zum 25. Juli 2017 wird die gebürtige Französin Florence E. Opfer einer Gewalttat. Die 38-Jährige lebt in einer Dachgeschosswohnung in der Metzer Straße in Saarbrücken. Gegen 2:30 Uhr sticht ein Unbekannter auf sie ein. Es fließt viel Blut, das wird sich später auch im Treppenhaus widerspiegeln.