Podcast „Tatort Saarland“ Schul-Amoklauf in Saarbrücken – es war der erste dokumentierte Fall weltweit

In der neuen Folge „Tatort Saarland“ sprechen SZ-Vize-Digitalchefin Sarah Umla und SZ-Reporter Florian Rech über diesen schockierenden Fall, der bereits im 19. Jahrhundert passierte. Was geschah 1871 in Saarbrücken? Wie konnte sich ein Schüler eine Waffe besorgen? Was war das Motiv der Tat? Und welche erschreckende Parallele hat dieser Fall zu den vielen Amokläufen an Schulen der Gegenwart?