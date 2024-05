Drogen, Alkohol, Gefängnis Er trank schon in der Grundschule – der kriminelle Werdegang des Taximörders von St. Ingbert

Schon in Kindertagen auf die schiefe Bahn geraten und später gar zum Mörder werden – der 51-jährige Patrik K. aus St. Ingbert ist ein Musterbeispiel dafür, auf welche tragischen Wegen sich eine kriminelle Karriere in jungen Jahren anbahnen kann. Und in ein Leben führt, das zum Großteil hinter schwedischen Gardinen stattfindet. Ohne „sozialen Empfangsraum“, also Angehörige und Freunde, die ihm nach der Haft bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft zur Seite stehen.