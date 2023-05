Podcast „Tatort Saarland“ Der Babymord von Kleinblittersdorf

Dienstagmorgen. 9 Uhr. Ein Passant will an diesem 16. Juli 2013 eigentlich nur schnell seine Notdurft verrichten. Er wählt ganz zufällig ein Gebüsch. Es liegt hinter einem Parkplatz einer Drogerie in Kleinblittersdorf. Doch aus der Suche für ein Plätzchen zur Erleichterung wird ein Leichenfund: Im Gestrüpp liegt ein totes Babys. Ein kleiner Junge. Gerade einmal 52 Zentimeter groß, gut 3000 Gramm schwer.