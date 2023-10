Getötet im eigenen Haus Das traurige Schicksal der Marie J. aus Wiebelskirchen

Sommer 2017: Marie J. lebt in einer ruhigen, betuchten Gegend in Neunkirchen-Wiebelskirchen. Die 75-Jährige lebt ganz alleine in einem Einfamilienhaus. Von außen wirkt ihr Heim wie ein sichere Burg. Die Fenster sind vergittert, um das Haus herum gibt es hohe Mauern. Doch plötzlich können Angehörige Marie J. nicht erreichen. Sie wenden sich besorgt an die Polizei. Die Beamten machen eine schreckliche Entdeckung.