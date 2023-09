Neue Folge „Tatort Saarland“ Brutal stranguliert – der Mörder, der mit seiner Tat prahlte

Schnell zeigt sich, dass der junge Mann am Tag seines Verschwindens noch eine Party in Kleinblittersdorf besucht hat – und zwar mit einem unbekannten Begleiter. Danach ist der 19-Jährige wie vom Erdboden verschluckt. Doch die Polizei tappt im Dunkeln. Erst sechs Monate später gibt es eine neue Spur. Ein Zeuge meldet sich aus freien Stücken. Er sagt, dass der Vermisste tot ist. Die Beamten ermitteln in der saarländischen Drogenszene und schnell wird klar, viele wussten längst schon von dem Mord.