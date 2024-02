Der Axt-Mord von Bischmisheim Er köpfte seine schlafende Ehefrau – und schrieb dann eine Nachricht an ihren Fahrlehrer

Ende Mai 2018. Es ist früh am Morgen. Ein damals 40-jähriger Mann greift zur Axt. Seine Frau (34) liegt schlafend im Bett, und auch das jüngste Kind im Kinderbett daneben ist im Land der Träume. Dann schlägt er zu, trennt den Kopf seiner Frau ab. Später wird in der Anklage stehen, dass er die Axt noch säubert. In der Dusche. Dann steigt er ins Auto und fährt los. Lässt die getötete Frau und seine fünf Kinder alleine in dem Haus in Saarbrücken-Bischmisheim zurück.