Podcast „Tatort Saarland“ Als der Ex-Rotlichtkönig Hugo Lacour Oskar Lafontaine in Erklärungsnot brachte

In den 1990er Jahren blickte die gesamte deutsche Medienwelt ins kleine Saarland: Hatten der saarländische Ministerpräsident und weitere SPD-Politiker wirklich Kontakte ins Rotlichtmilieu, insbesondere zu dem Verbrecher Hugo Lacour? Lafontaine stand laut Nachrichtenmagazin Spiegel „im Verdacht, einige Figuren aus dem Milieu mit Gefälligkeiten bedient zu haben“. Der damalige Unterweltkönig Lacour saß zu diesem Zeitpunkt in Metz seine Haftstrafe wegen Raubes ab. In Deutschland wurde er wegen des Mordes an dem Geschäftsmann Heinz W. gesucht.