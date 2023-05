Zukunftsaussicht Nach Poklaps-Affäre – was die abgewählte Grünen-Chefin Sullenberger jetzt vorhat

Die nach der sogenannten Poklaps-Affäre abgewählte Landesvorsitzende der saarländischen Grünen, Uta Sullenberger, will in der Partei weiter aktiv bleiben. Das kündigte sie am Mittwoch auf Anfrage der Saarbrücker Zeitung (SZ) an. Demnach möchte sie sich insbesondere weiter für Bildung, Tierschutz, ökonomischen Erfolg durch ökologischen Wende, Handwerk und Mittelstand sowie für lebenswerte Dörfer und ein gerechteres Leben für alle einsetzen.