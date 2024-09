Platzmangel an Schulen in Saarlouis Dieses besondere Bauprojekt soll überfüllten Klassenräumen ein Ende setzen

Schon heute haben nicht alle Saarlouiser Gymnasien genügend Platz für die Menge an Schülern. Damit das, wenn in vier Jahren die Schulgemeinschaft um einen ganzen weiteren Jahrgang anwächst, überhaupt bewältigt werden kann, plant der Landkreis in Saarlouis ein ganz besonderes Bauprojekt.

Foto: dpa/Daniel Reinhardt