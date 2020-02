Saarbrücken Der wegen Steuerhinterziehung und dem Einsatz von schwarzen Kassen in zwei Restaurants angeklagte Saarbrücker Erfolgsgastronom hat seinen bisherigen Verteidiger gefeuert. Mit dem St. Ingberter Anwalt Prof. Guido Britz an seiner Seite bemüht er sich jetzt um eine Verständigung mit dem Gericht.

Die Vorsitzende Richterin Christiane Schmitt gab bereits am letzten Prozesstag in einem ausführlichen Hinweis der Kammer (drei Profirichter und zwei Schöffen) deutliche Signale, die eine Verurteilung des Angeklagten wegen Steuerhinterziehung in der Größenordnung von noch rund 500 000 Euro erwarten lassen. Ursprünglich stand in der Anklage ein Betrag von über einer Million Euro. Damit droht dem Geschäftsmann eine mehrjährige Haftstrafe. Bislang bestreitet er die Vorwürfe.