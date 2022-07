Gastro-Tipps : Es muss nicht immer Saarbrücken sein: Das sind die Lieblings-Pizzerien unserer Redaktion außerhalb der Landeshauptstadt

Saarbrücken Einige der besten Pizzerien in Saarbrücken haben wir schon vorgestellt, jetzt ist der Rest des Saarlandes dran. Hier sind einige Pizzerien außerhalb von Saarbrücken, die einen Besuch wert sind.

Pizza, Pasta und Co. Italienisch essen gehen gehört zu jeder Jahreszeit dazu. Ob vegane Pizza, glutenfreie Nudeln, Lieferservice oder XXL Pizzen – im Saarland haben wir dafür eine sehr gute Auswahl. Nachdem wir das letzte Mal über die Pizzerien in Saarbrücken berichtet haben, stellen wir jetzt einige Tipps vor, die außerhalb der Landeshauptstadt liegen.

1. Pizzeria Portofino Homburg

Die Pizzeria Portofino liegt am Ende der Fußgängerzone in Homburg. Im gemütlichen Ambiente werden hier Pizza, Nudelgerichte und weitere italienische Gerichte angeboten. Jede Woche gibt es die Empfehlungen des Hauses mit einer Vorspeise und mehreren Hauptspeisen. Dazu auch immer noch den Wein der Woche. Typisch italienisch werden die Pizzen selbstgemacht im hauseigenen Steinofen gebacken. Durch die offene Küchentheke kann man den Köchen sogar bei der Arbeit zusehen.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag: 12 bis 14 Uhr und 17.30 bis 22 Uhr, Montag und Dienstag ist Ruhetag

Adresse: Talstraße 28, 66424 Homburg

Kontakt: Webseite Portofino

2. Pizzeria Little Italy Saarlouis

Der Name der Pizzeria Little Italy entstand ursprünglich im gleichnamigen italienischen Stadtviertel aus New York. Dort wohnten im 19. Jahrhundert viele süditalienische Familien Haus an Haus. Die Pizzerien, die dort entstanden, wurden von den New Yorkern sehr geschätzt. Auch in der Pizzeria in Saarlouis sind die Pizzen noch ein echtes Highlight. Pizza und Pasta frisch aus dem Steinbackofen. Toppings können frei gewählt werden und gehen von der klassischen Salami, über gesunden Rucola, bis hin zur einfachen Margherita.

Öffnungszeiten: täglich 11 bis 14 Uhr und 17.30 bis 23 Uhr

Adresse: Weisskreuzstraße 2, 66740 Saarlouis

Kontakt: Webseite Little Italy

3. Pizzeria Donna Mia Saarlouis

Pizza. Pasta. Grill. Diese drei Gerichte stehen bei Donna Mia an erster Stelle. Alles selbstgemacht und mit viel Kreativität zubereitet. Beispielsweise die Pasta Fritti: das sind warme, frittierte Nudeltaschen mit unterschiedlichen Füllungen. Neben den drei Hauptgerichten gibt es aber auch Suppen, Salate, Vor- und Nachspeisen. Ein weiteres Highlight sind die hausgemachten Limonaden und Eistees als passende Erfrischung zur heißen Pizza.

Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch bis Sonntag: 11.30 bis 22 Uhr, Küchenzeiten von 12 bis 21:30 Uhr

Adresse: Kleiner Markt 1, 66740 Saarlouis

Kontakt: Webseite Donna Mia

4. Pizzeria La Brocca Homburg

Die Pizzeria La Brocca überzeugt alleine schon mit ihrem gemütlichen Ambiente. Neben den typisch italienischen Angeboten mit Pizza, Pasta und passenden Weinangeboten, bietet die Pizzeria noch weitere Highlights an. Für eine leichte Kost gibt es die Mediterrane Bowl mit viel Gemüse, außerdem gibt es seit Kurzem die vegane Speisekarte mit veganer Pasta, Pizza und veganen Vorspeisen. Glutenfreie Bestellungen sind ebenfalls möglich. Für die kleinen Gäste gibt es zudem eine extra Kinderkarte, die man auf der Webseite auch jederzeit als PDF runterladen kann.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Montag: 11.30 bis 14 Uhr und 17.30 bis 22 Uhr, Dienstag ist Ruhetag

Adresse: St. Michael Straße 6, 66424 Homburg/ Saar

Kontakt: Webseite La Brocca

5. Mondo di Pizza Homburg

Pizza aus dem Holzofen – ob zum nach Hause bestellen oder vor Ort genießen. Die Pizzeria Mondo di Pizza bietet frische Pizzen, Salate und Pasta an. In allen Formen und Farben.

Neben dem Restaurant bietet sie auch Abhol- und Lieferservice an.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag: 11 bis 14 Uhr und 17 bis 23 Uhr

Adresse: Talstraße 53, 66424 Homburg

Kontakt: Webseite Mondo di Pizza

6. Pizza per Tutti Merzig

Pizza aus dem Holzofen, Salate wie aus dem Garten und Pasta aus bestem Getreide. Damit wirbt Pizza per Tutti aus Merzig auf ihrer Webseite. Das Besondere: die Pizzen gibt es in dem Lokal auch in XXL-Größen. Die klassischen Pizzabeläge sind alle vertreten, aber auch besondere Angebote wie die Pizza Vulcano mit Spiegelei, Vorderschinken und Champignons. Wer ausgefallene Nudelgerichte bevorzugt, dem stehen flambierte Spaghetti oder Rigatoni mit Hackfleisch-Sahnesoße zur Auswahl.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag: 17.30 bis 23.30 Uhr, Sonntag: 17 bis 22.30 Uhr

Adresse: Triererstraße 24, 66663 Merzig

Kontakt: Webseite Pizza per Tutti

7. Ristorante Costa Smeralda Merzig

Pizza, Pasta und Steak stehen hier ganz oben auf der Speisekarte. Dazu kommt der gemütliche Einrichtungsstil, der zu einem entspannten Abend mit Familie oder Freunden einlädt. Eine ausgelesene Anzahl an Weinsorten steht ebenfalls bereit.

Öffnungszeiten: Donnerstag bis Dienstag: 11.30 bis 14.30 Uhr und 18 bis 22.30 Uhr, Mittwoch ist Ruhetag

Adresse: Trierer Straße 27, 66663 Merzig

Kontakt: Webseite Costa Smeralda

8. Pizzeria Saray St. Wendel

Selbstgemachte Steinofenpizza und Flammkuchen mit den unterschiedlichsten Toppings gehören bei Saray zu den Highlights auf der Speisekarte. Für richtige Pasta-Liebhaber bietet das Restaurant außerdem die Pasta XL. Und auch die Vegetarier wurden hier nicht vergessen. Auf der Menükarte von Saray steht eine Auswahl an vegetarischen Gerichten.

Das Restaurant bietet auch Lieferservice an.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag: 11.30 bis 14.30 und 17.00 bis 23 Uhr, Montag ist Ruhetag

Adresse: Eisenbahnstraße 2, 66606 St. Wendel

Kontakt: Webseite Saray

9. Pizzeria Da Antonietta

Das Restaurant Da Antonietta bietet sowohl im Innenbereich, als auch auf der eigenen Außenterrasse viele Sitzmöglichkeiten und ein schönes Ambiente. Die Pizza kommt aus dem hauseigenen Steinofen und kann mit allem belegt werden, was das „Da Antonietta“ zu bieten hat. Ob Salami, Spiegelei, Pilze oder Gemüse, die Auswahl an Toppings ist hier sehr groß. Außerdem gibt es auch noch eine Vielzahl an Nudel-und Fleischgerichten. Der Lieferservice liefert bis 22 Uhr aus.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Montag täglich von 11.30 bis 14.30 Uhr und 17 bis 22 Uhr, Dienstag ist Ruhetag.

Adresse: Bürgermeister-Regitz-Str. 145, 66539 Neunkirchen-Wellesweiler

Kontakt: Webseite Da Antonietta

