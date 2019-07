Schwer verletzt : Jugendlicher von absackendem Baukran getroffen

Pirmasens Ein Jugendlicher ist in Pirmasens von einem absackenden Kran getroffen und schwer verletzt worden.

Bei dem 17-Jährigen handele es sich um den Sohn des Kranführers, teilte die Polizei in Pirmasens am Donnerstag (11. Juli) mit. Bei der Demontage am Mittwochvormittag war er unter dem Baukran durchgelaufen, in diesem Moment riss ein Hubseil.