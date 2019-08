Kommentar : Es geht um Akzeptanz von Politik und Denkmalschutz

Der Pingusson-Bau ist eines der bedeutendsten Kulturdenkmäler des Saarlandes. Er sollte erhalten werden. Doch um jeden Preis? Schon die aktuell diskutierten 53 Millionen Euro wären vielen Menschen im Land nur schwer vermittelbar.

Dies liegt an der Höhe der Summe, aber auch an vielen anderen Problemen und Aufgaben im Land, für die dringend Geld benötigt wird. Erschwerend kommt hinzu, dass das Land bei Bauprojekten immer wieder Millionen im Sand versenkt hat – Geld, das von Steuerzahlern in der Regel hart erarbeitet werden musste.