Pilotstudie im Saarland : Wechselwirkungen von Medikamenten oft unerkannt

Wenn Patienten regelmäßig gleichzeitig mehrere Medikamente einnehmen, kann es zu schädlichen Wechselwirkungen und sogar Todesfällen kommen. Im Saarland wird jetzt getestet, ob digitale Arzneimitteltherapien das verhindern können. Foto: Getty Images/istock/Goodboy Picture Company

Saarbrücken Im Saarland testet die Barmer in einem Pilotprojekt zusammen mit Kliniken, Ärzten und Apothekern, wie bei Arzneimitteltherapien optimale Sicherheit erreicht werden kann.

Von Martin Lindemann

Im Saarland nehmen viele Menschen mehrere Medikamente ein, die in einzelnen Fällen schädliche Wechselwirkungen entwickeln oder ihre Wirksamkeit gegenseitig außer Kraft setzen. Das ist den Betroffenen meist nicht bewusst. Doch auch Ärzte und Krankenhäuser wissen oft nichts davon, weil jeder Arzt eine eigene Patientenakte führt, die für seine Kollegen nicht einsehbar ist.

Die Krankenkasse Barmer arbeitet an Lösungen, die auch bei der Einnahme mehrerer Arzneimittel pro Tag eine optimale Patientensicherheit gewährleisten sollen. „Es geht dabei um die Digitalisierung der Arzneimitteltherapie. Das bedeutet, alle für die Arzneimitteltherapie nötigen Patientendaten sind elektronisch abrufbar und können von Ärzten, Apothekern und Therapeuten jederzeit eingesehen werden“, erklärt Dunja Kleis, die Landesgeschäftsführerin der Barmer im Saarland und in Rheinland-Pfalz.

Die Barmer hat dazu drei wissenschaftliche Projekte unter dem Motto „Arzneimitteltherapie 2025. Sicher. Digital.“ in die Wege geleitet. Sie werden mit Forschungsmitteln aus dem staatlichen Gesundheitsfonds finanziert. Das Saarland spielt dabei als Pilotregion eine wichtige Rolle. Für ihren aktuellen „Arzneimittelreport“ hat die Barmer anhand der Abrechnungsdaten von 66 000 saarländischen Versicherten, darunter 40 000 Frauen, errechnet, wie oft diese in den vergangenen zehn Jahren in medizinischer Behandlung waren. In die Untersuchung wurden Personen einbezogen, die im Jahr 2020 40 Jahre und älter und seit mindestens einem Jahrzehnt durchgängig bei der Barmer versichert waren.

Im Schnitt war jeder saarländische Patient dieser Altersgruppe in den vergangenen zehn Jahren bei 21 Ärzten in Behandlung, hat 38 Diagnosen bekommen und 80 Rezepte erhalten. Diese hat er in sechs verschiedenen Apotheken eingelöst und insgesamt 116 Arzneimittelpackungen mit nach Hause genommen. Die Medikamente enthielten im Schnitt 21 unterschiedliche Wirkstoffe. Auch war jeder Patient zweimal zur stationären Behandlung im Krankenhaus. In der Gruppe der 80- bis 89-jährigen Saarländer erhielt jeder Patient im Durchschnitt in den vergangenen zehn Jahren 49 Diagnosen und 137 Rezepte. Dabei wurden 208 Packungen mit Arzneimitteln abgegeben, die 29 verschiedene Wirkstoffe enthielten. Viermal war im Schnitt ein stationärer Aufenthalt im Krankenhaus erforderlich.

Der Barmer-Report zeigt, dass den Ärzten in Krankenhäusern oft wichtige Informationen fehlen, wenn Notfallpatienten stationär aufgenommen werden müssen. Beispielsweise wissen die Ärzte bei 83 Prozent der Patienten nicht, ob sie auf bestimmte Arzneimittel allergisch reagieren, bei 82 Prozent kennen sie den aktuellen Medikationsplan nicht und bei 82 Prozent fehlen Unterlagen zur Vorgeschichte. „Um diese Informationen zu recherchieren, benötigt das Klinikpersonal im Durchschnitt 22 Minuten pro Patient“, sagt Kleis. „Bundesweit sind im Jahr 4,5 Millionen Arbeitsstunden nur für diese Datenrecherche erforderlich. Wenn dieser Aufwand wegfallen würde, wäre ein Teil der Personalprobleme in den Kliniken schon gelöst.“ Das Problem ist, dass viele Patientendaten in der Regel noch immer in Akten aus Papier in verschiedenen Arztpraxen aufbewahrt werden. Hier setzen die Innovationsprojekte der Barmer an.

Dunja Kleis ist Landesgeschäftsführerin der Barmer im Saarland und in Rheinland-Pfalz. Foto: Barmer

Eines davon läuft derzeit im Winterberg-Klinikum in Saarbrücken und im SHG-Klinikum in Völklingen. Es heißt „Top“ (Transsektorale Optimierung der Patientensicherheit). Um zu verhindern, dass vor allem bei Patienten mit mehreren Erkrankungen Fehler bei der Medikation auftreten, übermittelt die Barmer ihre gespeicherten Patientendaten digital an die Kliniken. „Das medizinische Personal kann am Computer sofort die Vorerkrankungen, Diagnosen, Therapien und verordneten Medikamente des Patienten einsehen, wenn dieser damit einverstanden ist“, sagt Kleis. „Eine spezielle Software prüft zudem mögliche Wechselwirkungen der verschiedenen Medikamente.“

Die Barmer erprobt im Saarland außerdem, wie Arztpraxen und Apotheken digital vernetzt werden können, um die Arzneimittel- und Patientensicherheit zu optimieren. Hierbei spielt das elektronische Rezept, kurz E-Rezept, eine wichtige Rolle. Das E-Rezept wird digital erstellt und kann mit einer speziellen App aufs Smartphone des Patienten überspielt und in der Apotheke elektronisch eingelöst werden. Dieses Verfahren hat die Barmer weiterentwickelt. Im Projekt „Erika“ (E-Rezept als Element interprofessioneller Versorgungspfade für kontinuierliche Arzneimitteltherapiesicherheit) kann ein Arzt, der ein Medikament verschreibt, digital nachschauen, welche anderen Arzneien sein Patient bereits einnimmt, und elektronisch sofort überprüfen lassen, ob beim neuen Arzneimittel unerwünschte Wechselwirkungen zu den anderen Medikamenten drohen.

Auch Apotheken sind einbezogen. Sie tragen in die Datenbank ein, welche Medikamente sie einem Patienten ausgehändigt haben. „Die Apotheken vermerken auch die freiverkäuflichen Präparate, die sie abgeben. Dazu gehören beispielsweise Johanniskrautpräparate, die die Wirksamkeit anderer Medikamente beeinflussen können“, erläutert Kleis.