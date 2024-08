Digitale Bildung Goodbye Tafel, hello Tablet – Saarländische Grundschüler lernen auch zunehmend digital

INFO

Im Saarland sind im Bereich der Grundschulen (3. und 4. Klassen) etwa 15 000 mobile Endgeräte nötig. In fünf 5 Landkreisen sind nach Angaben des Bildungsministeriums bereits alle Dritt- und Viertklässler mit einem Tablet versorgt, im Regionalverband Saarbrücken fehlen allerdings noch rund 2000 Geräte. „Die Ausstattung der weiteren Grundschulen im Regionalverband erfolgt in Abhängigkeit von der Bereitstellung von technischer Infrastruktur zur professionellen Administration und Wartung (iPad-Koffer etc.) an den einzelnen Standorten“, so das Ministerium. Die Schüler an allen weiterführenden Schulen (außer duale Ausbildung) seien mit einem persönlichen Tablet im Rahmen der Schulbuch- und Medienausleihe ausgestattet (insgesamt 75 000). Auch allen Lehrerinnen und Lehrern stehe ein Tablet „als Leihgerät“ zur Verfügung (etwa 10 000).