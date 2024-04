Tipps der SZ-Redaktion Zehn schöne Orte für ein Picknick im Saarland

Ein Naherholungsgebiet, das sich perfekt als Ort für ein Picknick eignet, erwartet Sie am Itzenplitzer Weiher. In der Nähe der Grube Itzenplitz im Ortsteil Heiligenwald in Schiffweiler verbirgt sich zudem eine echte Rarität: das malerische Pumpenhaus. Mit einer Decke auf der dortigen Liegewiese und ein paar Snacks kann man inmitten dieser Kulisse die Seele baumeln lassen. Der Itzenplitzer Weiher ist von einem Wanderwegnetz umgeben und in einen Nordic-Walking-Park eingebettet, sodass einem Spaziergang vor oder nach dem Picknick nichts im Wege steht. Zu finden ist der Weiher am Bergwerk Reden in 66578 Schiffweiler.