Außergewöhnlicher Vollmond Blauer Supermond und Erntemond am Nachthimmel – was das Phänomen so besonders macht

So kommt es hin und wieder vor, dass ein zusätzlicher Vollmond in einer Saison auftaucht. In diesem Sommer gibt es daher einen vierten Vollmond zwischen der Sonnenwende im Juni und der Tagundnachtgleiche im September – ein weiterer Grund sich heute Abend kurz Zeit zu nehmen, denn erst im Mai 2026 wird er wieder in dieser Form auftreten. Außerdem ist der Vollmond am 19. August damit auch der letzte Vollmond in diesem Sommer.