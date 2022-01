VdK Saarland kritisiert Ungerechtigkeiten bei der Pflegefinanzierung : Pflegebedürftigkeit wird zum Armutsrisiko

In den saarländischen Pflegeheimen werden überwiegend Frauen mit nur geringen Renten gepflegt. Das erklärt, warum im Saarland fast die Hälfte der Pflegebedürftigen auf Sozialhilfe angewiesen ist, im Bundesdurchschnitt aber nur ein Drittel. Diese Situation wird im Saarland noch viele Jahre anhalten. Foto: dpa/Marcel Kusch

Saarbrücken Die Hälfte der rund 12 000 pflegebedürftigen Heimbewohner im Saarland ist finanziell nicht in der Lage, ihren Eigenanteil von 2700 Euro selbst aufzubringen. Die Sozialämter müssen im Jahr fast 90 Millionen Euro zuschießen. Der Sozialverband VdK Saarland fordert eine Reform der Pflegeversicherung.

Armin Lang findet deutliche Worte. „Das ist nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein, nichts als ein Ablenkungsmanöver.“ Der Vorsitzende des Sozialverbandes VdK Saarland rechnet vor, dass vom Zuschuss nichts bleibt, den die Pflegeversicherung seit Anfang Januar den Pflegebedürftigen in Pflegeheimen zu dem Anteil gewährt, den sie zahlen müssen. „Ab September muss das Pflegepersonal in Pflegeeinrichtungen nach Tarif bezahlt werden. In vielen Pflegeheimen werden die Lohnkosten dann stärker steigen, als der Zuschuss ausmacht.“

Der Zuschuss erhöht sich zwar von Jahr zu Jahr. So übernimmt die Pflegekasse im ersten Jahr fünf Prozent des Eigenanteils für die Pflegekosten, im zweiten 25 Prozent, im dritten 45 Prozent und in allen folgenden Jahren 70 Prozent. Pflegebedürftigen müssen für die Pflege 1024 Euro pro Monat zahlen. Fünf Prozent Zuschuss hiervon im ersten Jahr machen etwas mehr als 50 Euro aus und 25 Prozent im zweiten Jahr entsprechen 256 Euro. 45 Prozent Zuschuss ab dem dritten Jahr und 70 Prozent für alle weiteren Jahre hören sich gut an. Doch es gibt so gut wie keine Nutznießer. Nach dem „Barmer-Pflegereport 2021“ leben die wenigsten pflegebedürftige Menschen, die ins Heim kommen, dort länger als zwei Jahre. Fast die Hälfte dieser Heimbewohner verstirbt bereits im ersten Jahr.

Derzeit sind im Saarland über 55 000 Menschen pflegebedürftig, von denen etwas mehr als 20 Prozent in Pflegeheimen wohnen. Für viele von ihnen ist die finanzielle Lage besonders schwierig. „Im Schnitt müssen Pflegeheimbewohner im Saarland nach Abzug der Leistungen der Pflegeversicherung fast 2700 Euro aus eigener Tasche bezahlen“, sagt Armin Lang. Derzeit haben Heimbewohner neben den 1024 Euro für die Pflege durchschnittlich 919 Euro für Unterkunft und Verpflegung, 512 Euro für Investitionskosten und 220 Euro als Ausbildungspauschale zu entrichten. „Durch den Pflegekostenzuschuss von beispielsweise 256 Euro im zweiten Jahr reduziert sich die Gesamtsumme auf 2444 Euro. Dies entlastet die Betroffenen und deren Angehörigen so gut wie gar nicht“, sagt Lang. Er ist derzeit mit einer 94 Jahre alten Frau in Kontakt, die in ihrem Pflegeheim einen Eigenanteil von 2954 Euro aufbringen muss.

Armin Lang ist Vorsitzender des Sozialverbandes VdK Saarland. Foto: BeckerBredel

Im Saarland liegen die Heimpflegekosten spürbar höher als in den meisten anderen Bundesländern. Armin Lang kritisiert dies nicht. „Im Saarland haben die Heim- und die Kostenträger im Interesse einer guten Pflege vor fast 20 Jahren eine Mindestpersonal-Ausstattung für die Heimpflege vereinbart. Hinzu kommt, dass die meisten Heime im Saarland seit Jahren Tariflöhne zahlen. Darüber wird jetzt bundesweit diskutiert. Das wird zur Folge haben, dass dort Preiserhöhungen folgen müssen.“

Die Hälfte der rund 12 000 Heimbewohner im Saarland ist finanziell nicht in der Lage, ihren Eigenanteil von 2700 Euro selbst aufzubringen „Sie haben dann ein Recht auf Unterstützung durch die kommunale Sozialhilfe“, sagt Lang. Die saarländischen Landkreise und der Regionalverband Saarbrücken zahlten hierfür im Jahr 2020 rund 88 Millionen Euro. Die Tendenz ist stark steigend. Im Jahr 2012 waren es knapp 47 Millionen Euro.

„Wer als Pflegebedürftiger im Heim auf Sozialhilfe angewiesen ist, wird dadurch zum Taschengeldempfänger“, kritisiert der VdK-Vorsitzende. Seine Alterseinkünfte werden komplett für die Heimpflege aufgebraucht. Ihm bleiben im Monat nur 121 Euro zur freien Verfügung. „Davon müssen die Heimbewohner zum Beispiel ihre Zahnpasta oder Gesichtscreme bezahlen. Für ein Geschenk zum Geburtstag ihres Enkels bleibt dann oft nichts übrig.“ Als Kleidergeldzuschuss kommen monatlich 18 Euro dazu. „Das hat mit einem würdigem Leben im Alter, wie es das Grundgesetz gebietet, nichts zu tun.“

Der VdK Saarland fordert schon seit Längerem eine Neuordnung der Pflegefinanzierung. Danach müssten die Pflegekosten komplett von der Versicherung bezahlt werden. „Aus der Pflegeversicherung muss endlich eine tatsächliche Versicherung werden, die alle Risiken der Pflegebedürftigkeit absichert“, erläutert Armin Lang. Die Investitions- und Ausbildungskosten sollten aus Steuern finanziert werden. Ihre Unterkunfts- und Verpflegungskosten sollten die pflegebedürftigen Menschen weiterhin selbst zahlen.

Im Saarland werden knapp 80 Prozent der Pflegebedürftigen oft unter schwierigsten Bedingungen zu Hause versorgt. Viele Angehörigen müssten ihren Beruf einschränken oder sogar aufgeben und könnten dadurch selbst nicht für ihr Alter vorsorgen, sagt Lang. Durch die psychischen und körperlichen Anstrengungen seien sie selbst oft früher als andere pflegebedürftig und im Alter dann auch noch arm. Die mehr als 88 Millionen Euro, die die saarländischen Kreise im Jahr als Sozialhilfe für Heimbewohner aufbringen müssen, werden nach Ansicht des VdK dringend gebraucht, um den älteren Menschen in den Städten und Dörfern ein würdiges Leben zu ermöglichen. „Wir brauchen angesichts des rasanten demografischen Wandels, der unsere Gesellschaft in den nächsten Jahren viel stärker belasten wird als viele andere Entwicklungen, deutlich mehr barrierefreie Wohnungen, die auch mit technischen Assistenzsystemen ausgestattet sind, sowie Wohnquartiere, in denen ehrenamtliche Helfer den alten Menschen beistehen“, fordert Armin Lang. „Wir müssen weg von überdimensionierten Heimen auf der grünen Wiese hin zum würdigen Altwerden in der vertrauten Umgebung.“

Es sei zwar mehr Geld für die Pflege nötig, aber die Beitragserhöhung für die Versicherten könnte moderat ausfallen, wenn schon lange erkannte Ungerechtigkeiten bei der Pflegefinanzierung korrigiert würden, meint der VdK. Der Sozialverband spricht sich dafür aus, die gesetzliche und die private Pflegeversicherung zusammenzulegen. Derzeit machten die privaten Versicherer jährlich Milliarden-Gewinne und hätten zur Zeit mehr als 30 Milliarden Euro auf der hohen Kante, weil ihre Versicherten ein drei- bis viermal geringeres Pflegebedürftigkeitsrisiko hätten. „Für Besserverdiener tritt das Risiko einer Pflegebedürftigkeit sehr viel seltener und auch etwa fünf Jahre später ein“, erklärt Lang. „Geringverdiener hingegen arbeiten häufig in besonders belastenden Berufen und tragen ein höheres Risiko, zum Pflegefall zu werden.“ Deshalb sei es auch gerechtfertigt, die Beitragsbemessungsgrenze in der Pflegeversicherung so anzupassen, dass danach alle Versicherten den gleichen Anteil von ihrem Einkommen einbezahlten.