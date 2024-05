Umweltministerium zieht Hochwasserbilanz Pfingsthochwasser im Saarland – an einigen Pegeln stieg das Wasser so hoch wie nie zuvor

Beim Pfingsthochwasser im Saarland sind an zahlreichen Flüssen und Bächen im Saarland die bisher höchsten Pegelstände seit Beginn der Messung erfasst worden. Das gab die saarländische Umwelt- und Verkehrsministerin Petra Berg (SPD) am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Saarbrücken bekannt. So lag der Pegel der Saar bei Fremersdorf (Rehlingen-Siersburg) beim sogenannten Jahrhunderthochwasser 1993 bei 7,44 Metern. Beim Hochwasser vor anderthalb Wochen erreichte die Saar dort einen Höchststand von 7,70 Metern.