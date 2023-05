Wettervorhersage So wird das Wetter im Saarland an Pfingsten

Der zweite Pfingstfeiertag soll nach vorläufigen Prognosen ebenfalls warm und sonnig werden. Wie am Vortag werden wieder bis zu 26 Grad erwartet, in Hochlagen könne es auf 19 Grad abkühlen. Nur noch 22 Grad sind drin. Am Vormittag ist der Himmel wolkenverhangen. Auch in der Nacht zum Dienstag bleibt es trocken und klar mit Tiefstwerten zwischen 13 und acht Grad.