Peter Lehnert vom Landesverband der Bergbaubetroffenen Saar über die Hinterlassenschaften des Bergbaus : Ewigkeitsthema Grubenflutung: Es gibt kein „Wir haben nichts gewusst“

Foto: BeckerBredel

Meinung Peter Lehnert (parteilos), der Bürgermeister der Gemeinde Nalbach und Sprecher des Landesverbands der Bergbaubetroffenen Saar (Igab), äußert sich zu den Hinterlassenschaften des Bergbaus für die kommenden Generationen.

Ich weiß, manchmal nervt das Thema, nerven die vom Bergbau Betroffenen mit dem Thema! Ich frage mich dann, ob die, die ihren Unmut kundtun – oft in Unkenntnis der zukünftigen Gefahren und Belastungen – die Dimensionen wirklich überblicken.

Ewigkeitskosten, Ewigkeitslasten, Ewigkeitsaufgaben, das ist, was der aktive Bergbau ungelöst zurücklässt. Er lässt es zurück auf ewig und damit zu Lasten der nächsten Generationen. Ist es da nicht unsere Pflicht und Schuldigkeit, so weit und so ernsthaft wie möglich die ungeklärten Fragen und Aufgaben, die uns mit dem Auslaufen des Bergbaues in den ehemaligen Revierländern gegenüberstehen, zu lösen?

Sind wir doch die Generation(en), die vom wirtschaftlichen Aufschwung der Bundesrepublik an der Saar und an der Ruhr bis in die 70er Jahre hinein von der Kohle – so oder so – profitiert haben. Die Nachteile und negativen Auswirkungen aber gehen zu Lasten der nachfolgenden Generationen, die diese immensen Lasten zukünftig tragen müssen. Unser Verhalten ist an dieser Stelle in keiner Weise nachhaltig oder generationengerecht! Einfach zu sagen „Wir haben nichts gewusst“ ist nicht möglich, da es Menschen gab, die auf die Probleme hingewiesen haben, lautstark und mit vielbeachteten Demonstrationen. Auch Gutachten, die teilweise auf die offenen Fragen und möglichen Gefahren hinweisen, sind öffentlich zugänglich. Sie sind nicht immer leicht, schnell und barrierefrei zu finden und sicher sind sie auch für den Laien nicht immer einfach und verständlich verfasst, aber die Gefahren und Belastungen sind aus ihnen herauszulesen.

So ist die Gefahr für unser Trinkwasser ebenso realistisch wie die Gesundheitsgefahren durch Me­than und Radon. Auch das Risiko weiterer Erdbeben, ausgelöst durch das steigende Grubenwasser, wird von den Gutachtern nicht ausgeschlossen. Hebungen und Senkungen sind die logische Konsequenz aus den Bodenbewegungen des vorausgegangenen aktiven Bergbaues. Mindestens 10 Zentimeter sind für Hebungen schon mal aufgerufen. Wie oft haben in der Vergangenheit aber Vorhersagen, Zahlen, Prognosen und Schadenslinien von RAG, Berg­amt und Oberbergamt die gesetzten Höchstgrenzen NICHT eingehalten, sondern um ein Vielfaches übertroffen. Da ist dann kein Vertrauen mehr in Gutachten, in denen zu den Gefahren zu lesen ist: „…kann sein“, „… ist nicht auszuschließen“, und „…liegt im Bereich des Möglichen“, aber alles erst in der zweiten Phase der Grubenflutung.

Wer, wie der heilige Thomas, den Finger in die Wunde legen muss, um zu glauben, hat es im Saarland einfach: Er kann über die französische Grenze blicken und dort die Wunden, die Probleme und die möglichen Gefahren, die auch bei uns durch die Grubenflutung entstehen werden, schon heute in Natura und Echt betrachten.

Wie gut ist es, dass es in Deutschland eine Ewigkeitsklausel, eine Ewigkeitsgarantie gibt, die die Rechte der Menschen durch das Grundgesetz schützt und sichert. Dazu gehört für mich auch die Möglichkeit und das Recht, gegen diese Belastung, gegen die Gefahr durch die Ewigkeitslasten und Ewigkeitskosten zu klagen. Einen Anfang machen 13 saarländische Kommunen (Stand 13.10.2021), die gegen den Planfeststellungsbeschluss zur Grubenwasserhaltung Klage erhoben haben und sich damit schützend vor ihre betroffenen Bürgerinnen und Bürger stellen. Verstärkt wird dies durch 138 Widersprüche gegen den parallel zur Genehmigung anstehenden Abschlussbetriebsplan.

Dass die Dimension der negativen Auswirkungen der Grubenflutung nun in einer breiteren Öffentlichkeit bewusst wird, ist auch das Verdienst derer, die schon seit Jahrzehnten mit ihrer Ewigkeits-Frage „Wie werden wir unseren Kindern ihre Welt hinterlassen?“ und mit ihrer Aufklärung nicht aufgeben.