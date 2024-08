Ein Aufreger, der vom eigentlichen Thema ablenkt Peta verklagt Restaurants im Saarland: Froschschenkel sind nicht das eigentliche Problem

Froschschenkel sind ein fragwürdiger Genuss, spielen als solcher für Saarländer aber kaum eine Rolle. Meist wird das Gericht nur in hochpreisigen Restaurants angeboten, sodass der Durchschnittsesser wenig Gelegenheit hat, sie einfach mal zu probieren. Falls doch, kostet es ähnlich wie bei Schnecken und Meeresfrüchten Überwindung – weil die französische Delikatesse selbst in unserem grenznahen Saarland nicht kulturell verwurzelt ist. All das macht es so wunderbar leicht, sich über Froschschenkel aufzuregen. Ganz nach dem Motto: Eklig ist nur das, was man nicht kennt, und unmenschlich sind immer nur die anderen.