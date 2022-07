Gegen Menschenaffenhaltung : Peta kündigt Demonstrationen vor Zoos in Saarbrücken und Neunkirchen an

Zwei Schimpansen im Zoo Saarbrücken im Jahr 2021. Schimpanse Jonny (links) ist Anfang des Jahres mit 60 Jahren im Zoo verstorben - er galt als einer der ältesten weltweit lebenden Schimpansen. Foto: dpa/Oliver Dietze

Saarbrücken/Neunkirchen Die Tierrechtsorganisation Peta wird an diesem Samstag vor den Zoos in Saarbrücken und Neunkirchen demonstrieren – verkleidet in Sträflingskostümen und mit Masken – halb Mensch, halb Affe. Damit wollen die Tierschützer gegen die Zoo-Haltung von Menschenaffen protestieren.

Die Tierrechtsorganisation Peta möchte an diesem Samstag ab 14.30 Uhr vor dem Saarbrücker Zoo sowie am Sonntag ab 11 Uhr mit einer Demonstration vor dem Neunkircher Zoo in Sträflingskostümen und mit Masken – halb Mensch, halb Affe – auf das Leid der Menschenaffen in Gefangenschaft aufmerksam machen.

Im Zoo Saarbrücken werden Schimpansen und Gorillas, in Neunkirchen Orang-Utans gehalten. „Die Einrichtungen stehen exemplarisch für eine Vielzahl von Zoos und Tierparks, in denen Menschenaffen und andere Tiere unter völlig unangemessenen Bedingungen leben müssen. Ihre Gefangenhaltung in Zoos ist vergleichbar mit der lebenslangen Inhaftierung eines Menschen“, heißt es in einer Pressemitteilung.