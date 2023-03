Vorwürfe von Tierschutzorganisation Peta Saar-Tierschutzbehörde die schlechteste in Deutschland? Das sagt das Umweltministerium

Saarbrücken · In einem Ranking der deutschen Veterinärämter bewertete die Tierschutzorganisation Peta die saarländische Tierschutzbehörde am allerschlechtesten: Sie soll auf mehrere Meldungen potentieller Tierquälerei nicht reagiert haben. Was sagt das Umweltministerium zu den Vorwürfen?

22.03.2023, 16:37 Uhr

Die Wildkatzen im Saarbrücker Wildpark seien laut den Vorwürfen der Tierschutzorganisation Peta „nervös, ängstlich und apathisch“. Die zuständige Behörde konnte die Missstände allerdings nicht bestätigen. Foto: Tina Leistenschneider

Die Tierschutzorganisation Peta erhebt Vorwürfe gegen das Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) im Saarland: Die Tierschutzbehörde des LAV soll mehrere Meldungen über Tierquälerei ignoriert haben. Darum landete die Behörde kürzlich auf Platz 1 der „Flop 5 der deutschen Veterinärämter“, die auf der Peta-Website einsehbar sind.