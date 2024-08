„Bei vollem Bewusstsein die Beine abgehackt“ Froschschenkel auf der Speisekarte – Peta klagt gegen vier Restaurants im Saarland

Das Tierschutzgesetzbuch definiert, dass das wiederholte Zufügen von Schmerzen an Wirbeltieren als Straftat geahndet werden kann. Wie weit Beihilfe, etwa in Form von Kauf und Zubereitung der Froschschenkel, geahndet werden kann, ist nicht abschließend geklärt. Wie die Staatsanwaltschaft Koblenz den Tierschützern von Peta mitteilte, musste bereits 2022 ein Unternehmen 500 Euro an einen Tierschutzverein wegen des Vertriebs von Froschschenkeln spenden. Anfang des Jahres erreichte Peta durch Proteste, dass das chinesische Restaurant „Hei Moon“ in Hamburg Froschschenkel von seiner Internet-Speisekarte entfernte. Und nicht zuletzt hatte im Saarland Schnabels Restaurant in Gersweiler sein Froschschenkel-Angebot Anfang des Jahres kommentarlos gestrichen. Nach Angaben von Peta Deutschland als Folge einer schriftlichen Bitte der Tierrechtsorganisation (wir berichteten).