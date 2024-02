Festival Perspectives: Gespräche laufen an Festival Perspectives: Die Suche nach dem neuem Chef oder der neuen Chefin läuft

Das Interesse war, wie man hört, überraschend groß. Und es sollen einige sehr vielversprechende Kandidatinnen und Kandidaten dabei sein. „Es sind insgesamt 23 Bewerbungen eingegangen“, erklärt Frieda Maas, neue Pressesprecherin des Festivals, auf Anfrage. Sechs von ihnen sind nun in der engeren Wahl. Die Bewerbungsgespräche werden im März geführt. „Wann der Lenkungsausschuss die endgültige Entscheidung über die Nachfolge von Sylvie Hamard treffen wird, ist noch nicht bekannt“, so Frieda Maas. Aber man werde die Öffentlichkeit informieren, sowie ein Name feststeht.