Höhepunkt Mitte August Perseiden 2024 über dem Saarland – wo Sie die Sternschnuppen am besten sehen können

Die erste überlieferte Beobachtung der Perseiden fand vor etwa zwei Jahrtausenden in China statt. Anschließend wurden auch Berichte aus Japan und Korea überliefert. In Europa wurde der Meteorstrom erstmals im Jahr 811 beobachtet. 1762 verfasste der niederländische Naturforscher Pieter van Musschenbroeck die erste schriftliche Überlieferung über dieses jährlich wiederkehrende Phänomen. 1835 identifizierte der belgische Astronom Adolphe Quetelet die Perseiden mit dem Sternbild Perseus. Im Volksmund werden sie auch als „Laurentiustränen“ bezeichnet, in Anlehnung an den Märtyrer Laurentius, der im Jahr 258 als Heiliger starb.