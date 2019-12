Verkehr im Dreiländereck : Ampeln gegen Verkehrschaos am Pellinger Berg

Merzig Der Runde Tisch im Landratsamt in Merzig wegen der Probleme am Pellinger Berg-Tunnel auf der A 8, dessen Vollsperrung jüngst für ein Verkehrs-Chaos gesorgt hatte, hat am Mittwoch Ergebnisse gemeldet.

