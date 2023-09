Interview Dr. Christoph Massing Parkinson beginnt möglicherweise im Darm

MASSING In den seltenen Fällen von erblicher Veranlagung kann die Krankheit schon im Alter von etwa 30 Jahren oder früher auftreten. In der Regel wird Parkinson im Alter von 50 bis 60 Jahren diagnostiziert, bleibt aber oft viele Jahre lang unerkannt. Im Saarland gibt es rund 8000 Parkinson-Patienten, aber ich gehe von einer hohen Dunkelziffer aus. Dafür spricht die alternde Bevölkerung, zudem fehlen in ländlichen Bereichen Neurologen, die erste Anzeichen sicher erkennen können. Wenn heute bei einem Patienten Parkinson diagnostiziert wird, sind in der Regel schon 50 bis 80 Prozent der betroffenen Nervenzellen im Gehirn kaputt. Die Krankheit besteht zu diesem Zeitpunkt bereits zehn bis 15 Jahren. In unserer Klinik wird Parkinson gar nicht so selten bei Patienten entdeckt, die wegen anderer Beschwerden eingeliefert worden sind.