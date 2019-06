Vergleich mit Mannheim und Karlsruhe : Parken ist in Saarbrücken besonders teuer

Saarbrücken Die Parkgebühren in Saarbrücken sind teurer als in anderen Großstädten im Südwesten. Das ergab ein Kostenvergleich mit Mannheim und Karlsruhe. Demnach zahlen Autofahrer in der saarländischen Landeshauptstadt in der ersten Stunde im Schnitt rund 30 Cent mehr als in den beiden bevölkerungsreicheren Städten in Baden-Württemberg.

Beim Privatunternehmen Q-Park sind es durchschnittlich sogar 50 Cent mehr.