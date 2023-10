Resolution unterzeichnet Bahnstrecke Paris - Berlin über Saarbrücken – Rehlinger macht Druck auf Scholz

In einer gemeinsamen Resolution setzen sich zehn Unterzeichner aus der Grenzregion für das Thema Schienendirektverbindung Paris-Berlin über Saarbrücken ein. Die Resolution ist auf Initiative von Saar-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) entstanden, wie Regierungssprecher Julian Lange am Montagmorgen mitteilte. Die Resolution wurde am vergangenen Dienstag, 24. Oktober, an Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Dr. Richard Lutz, CEO der Deutschen Bahn (DB) sowie Jean-Pierre Farandou, CEO der Société nationale des chemins de fer français (SNCF) übersandt, heißt es in der Mitteilung.