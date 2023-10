Buchkritik Suche nach der eigenen Herkunft

Paradise Garden“ ist nicht nur der Titel, den die 36-jährige Elena Fischer aus Mainz ihrem Debüt-Roman gegeben hat, mit dem sie es auf die Longlist des Deutschen Buchpreises geschafft hat. Es ist auch der Name des größten Bechers im Eiscafé Venezia. Diesen Luxus gönnen sich die 14-jährige Protagonistin Billie und ihre Mutter nur am Monatsanfang, denn am Ende reicht das Geld trotz zwei Jobs höchstens für Nudeln mit Ketchup. Billie wohnt mit ihrer Mama, die vor Jahren aus Ungarn nach Deutschland zog, in einem Hochhaus am Rande der Gesellschaft. Die beiden Überlebenskünstlerinnen erfahren täglich soziale Ungerechtigkeit.