Stadt erwartet Zehntausende Gäste Papst landet leicht verspätet in Luxemburg – die ersten Bilder vom Kurzbesuch

Am späten Nachmittag wird Franziskus zu einer Begegnung mit Gläubigen und Würdenträgern, darunter auch der Trierer Bischof Stephan Ackermann, in der Kathedrale Notre-Dame erwartet. Um kurz nach 18 Uhr reist der Papst dann schon wieder weiter nach Belgien, wo am Wochenende mehrere Veranstaltungen geplant sind, am Sonntag auch eine Messe im König-Baudouin-Stadion in Brüssel. Es ist die 46. Auslandsreise des Argentiniers als Papst. Das Motto für den Tagesbesuch in Luxemburg lautet „Pour servir" (Um zu dienen). Die Reise nach Belgien steht unter dem Leitspruch „En route, avec Espérance" (Unterwegs mit Hoffnung).