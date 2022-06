Der Tag im Saarland im Überblick : Pannenserie bei Ferienfliegern ab Saarbrücken, SVE siegt über Gladbach, Energiespartipps – das haben Sie heute vielleicht verpasst

Bergbau, Stahlindsutrie, Autosektor: Das Saarland ist seit Jahren im Strukturwandel. Darüber debattierten Vertreter aus Wirtschaft und Politik. Saar-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) war ebenfalls dabei. Außerdem befassen sich junge Leute mit der NS-Vergangenheit in ihrer Heimat. Hier gibt es diese und weitere Themen zum Nachlesen auf einen Blick.

Was ist am Morgen und Nachmittag passiert? Was haben User der Saarbrücker Zeitung exklusiv erfahren? Welche Neuigkeiten stehen im Saarland jetzt an?