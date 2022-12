DHL, Hermes, DPD : Fristen für Pakete und Briefe: So kommt die Post zu Weihnachten rechtzeitig an

Fristen für Pakete und Briefe: So kommt die Post zu Weihnachten rechtzeitig an

Saarbücken Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen haben Paketboten alle Hände voll zu tun. Das Geschäft der Paketdienstleister boomt auch im zweiten Corona-Jahr. So kommt die Weihnachtspost auch pünktlich an.

Die Weihnachtsfristen für Päckchen und Pakete bei DHL

Wer Weihnachtspakete und Päckchen innerhalb Deutschlands per DHL verschicken will, muss diese bis zum 20. Dezember abgegeben haben. Für Weihnachtspakete, die in deutsche Nachbarländer verschickt werden, ist der Stichtag der 15. Dezember. Eine Ausnahme bildet ausgerechnet das ans Saarland angrenzende Frankreich. Hier müssen Pakete bereits am 14. Dezember auf die Reise gehen. Dasselbe gilt für Italien. Wohnt der Empfänger in einem anderen EU-Land ist der 12. Dezember der späteste Termin. Wem es nichts ausmacht mehr zu zahlen, kann den Premium-Versand nutzen und sich so bis zum 13. Dezember Zeit lassen.