Nach jahrelangem Ringen : Das Saarland bekommt das OTW-Autokennzeichen zurück

Ottweiler Mehrere Anläufe waren nötig, jetzt hat’s geklappt: Schon bald kommt ein neues Autokennzeichen fürs Saarland. Und das obwohl das Vorhaben ursprünglich abgelehnt wurde.

Jahrelang haben Menschen in Ottweiler um die Rückkehr des alten Autokennzeichens OTW gekämpft. Ein ganz und gar lokalpatriotischer Einsatz. Lange Zeit sah es danach aus, dass dieser Wunsch ein Traum bleibt. Und das, obwohl eine Gesetzesänderung auf Bundesebene ermöglicht, ehemalige Kennzeichen wiederzubeleben.

Umso überraschender kommt nun die Kehrtwende. In einem der SZ vorliegenden Schreiben des Bundesverkehrsministeriums an das saarländische Pendant heißt es mit Bezug auf die Wiedereinführung des OTW-Kennzeichens: „Ihrem Antrag konnte vollständig stattgegeben werden, Hinderungsgründe, insbesondere solche [...] der Fahrzeug-Zulassungsverordnung, bestehen nicht.“ Das bedeutet: Jeder in Ottweiler gemeldete Verkehrsteilnehmer kann demnächst für sein Fahrzeug bei der Kfz-Stelle des Landkreises Neunkirchen ein entsprechendes Kennzeichen beantragen.