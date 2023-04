Pro und Kontra Kirchenaustritt Der Kirchenaustritt war die beste Entscheidung für mein „Seelenheil“

Ich will nicht kleinreden, dass die Kirchen in Deutschland in den letzten Jahren große Fortschritte bei der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen gemacht haben. Doch das ist kein Grund zur buchstäblichen Selbstbeweihräucherung, sondern eine längst überfällige Selbstverständlichkeit. Und es gibt immer noch Nachholbedarf, wenn die katholische Kirche auch nur ein Minimum an Moral erreichen will – und da sie sich als moralische Instanz begreift, darf man das Minimum durchaus verlangen. Es ist ein Anspruch, den auch (oder gerade) Gläubige an ihre Kirche haben dürfen und sollten.