Freizeit an Feiertagen Ostern 2024: Beliebte Ausflugsziele im Saarland – bei jedem Wetter

Für alle, die es ein wenig sportlicher mögen, bietet das Saarland ebenfalls viele Möglichkeiten. Wer Spaß an Fußball hat, kann sich sowohl am Bostalsee in Nohfelden als auch in Beckingen (Merzig-Wadern) an Fußballgolf probieren. Ähnlich zum Minigolf geht es darum, den Ball über Hindernisse hinweg in das Loch zu befördern. Je weniger Versuche hierfür benötigt werden, desto besser. Da es vordergründig um den Spaß gehen soll, ist es nicht wichtig, ob die Teilnehmer Fußball spielen können.