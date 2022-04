Bei jedem Wetter : Ostern 2022: Die besten Ausflugsziele im Saarland

Ostern steht wieder vor der Tür und damit ein verlängertes Wochenende, das sich für Ausflüge anbietet. Die SZ hat die wichtigsten Daten und besten Ausflugsziele im Saarland zusammengestellt.

Ein verlängertes Wochenende bedeutet mehr Zeit. Wer diese für einen Ausflug nutzen möchte, wird im Saarland mit Sicherheit fündig. Dazu zählen auch wetterunabhängige und kostenlose Aktivitäten, die für jedes Alter und jede Personenanzahl geeignet sind.

Wann ist Ostern und was wird gefeiert?

Die Ostertage beginnen mit dem Palmsonntag am 10. April, der die Karwoche einleitet.

Gründonnerstag, am 14. April, erinnert an das letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen zwölf Jüngern feierte.

Karfreitag fällt auf den 15. April und erinnert an die Kreuzigung Jesu.

Keine gesonderte Rolle spielt der Karsamstag (16. April) in der Bibel.

Am Ostersonntag, dem 17. April, wird die Auferstehung von Jesus Christus gefeiert.

Mit dem Ostermontag am 18. April enden die Ostertage, an diesem Tag soll Jesu zwei Jüngern begegnet sein, die zuvor an seiner Auferstehung zweifelten und nach der Begegnung die frohe Botschaft seiner Auferstehung verbreitet haben sollen.

Als gesetzliche Feiertage gelten im Saarland jedoch nur der Karfreitag und Ostermontag. Über noch mehr freie Tage können sich die Schüler freuen. Die Ferien starten am 14. April und enden am 22. April.

Ausflüge und Wanderungen an Ostern: Schöne Aussichtspunkte und Sehenswürdigkeiten im Saarland

Vor allem bei gutem Wetter bietet das Saarland viele Möglichkeiten für alle, die sich gerne in der Natur aufhalten. Darunter fallen Wanderwege, die am Ende mit schönen Sehenswürdigkeiten oder Aussichtspunkten belohnen.

Zu ersteren zählen die Burg Montclair in Mettlach und die Teufelsburg in Felsberg (Überherrn). Die im Jahr 1439 fertiggestellte Burg Montclair kann mit unterschiedlichen Wanderrouten verbunden werden, eine davon ist ein Fußweg von etwa 45 Minuten. Neben geführten Touren können die Wehrtürme und Museumsräume der mittelalterlichen Burg während der Öffnungszeiten gegen Eintritt auch auf eigene Faust erkundet werden. Eine Pause können die Besucher im Burg-Bistro einlegen, das an den Ostertagen von Freitag bis Montag in der Zeit von 11 bis 18 Uhr geöffnet hat.

Eine kostenlose Alternative bildet die Burgruine Teufelsburg. Die zwischen 1354 und 1360 erbaute Burg ist über einen kurzen Fußweg oder einen Premium-Rundwanderweg erreichbar. Auf der Burg angekommen, wird man mit einer Aussicht über Saarlouis belohnt. Die Grünfläche lädt außerdem zu einem gemütlichen Picknick ein.

Für eine tolle Aussicht sind auch der Baumwipfelpfad in Orscholz und das Saarpolygon in Ensdorf bekannt. Das Saarpolygon ist ein etwa 25 Meter hohes Denkmal auf der Berghalde Duhamel in Ensdorf, das an die Geschichte des Bergbaus im Saarland erinnert. Erreicht werden kann das Denkmal über einen dreißigminütigen, frei zugänglichen und damit kostenlosen Fußweg. Wer sich noch weiter nach oben traut, kann die etwa 130 Stufen des Saarpolygons nach oben steigen und die Aussicht genießen.

Der Baumwipfelpfad in Orscholz ermöglicht den Blick auf die wohl bekannteste Stelle des Saarlandes: die Saarschleife. Wer sich für einen Spaziergang auf dem Pfad entscheidet, hat einen etwa 1,2 Kilometer langen Fußweg vor sich, der einige Lern- und Erlebnisstationen beinhaltet. Der kostenpflichtige, barrierearme Wanderweg steigt auf eine Höhe von 23 Metern an und endet mit einem Ausblick auf die Saarschleife und darüber hinaus. Geöffnet ist der Baumwipfelpfad im April täglich zwischen 9.30 Uhr und 18 Uhr. Ein Tipp: Am Ostersamstag, dem 16. April, findet zudem die Vollmondführung „Finster Nacht und Hexenwerk“ zwischen 20 Uhr und 22 Uhr statt. In direkter Nähe befindet sich zudem ein kostenpflichtiger Waldspielplatz mit unterschiedlichen Spielgeräten und Lernstationen für Groß und Klein.

Für gemütliche Spaziergänge bieten sich der Erlebnisort Reden und der Walderlebnispfad in Nalbach am Litermont an. Der Erlebnisort Reden umfasst auf 29.000 Quadratmetern fünf Wasserbecken, das Highlight bildet der Wassergarten. Neben der Wichtigkeit des Ortes für technische und ökologische Aufgaben, lädt er vor allem zum Entspannen ein. Der kostenlose Wassergarten ist zudem von abwechslungsreichen Wander-, Fahrrad-, Skate- und Freizeitwegen umgeben. Wer den Spaziergang bei einem Essen ausklingen lassen möchte, kann eine der drei Gastronomien in direkter Nähe besuchen.

Auf dem Walderlebnispfad in Nalbach haben vor allem die kleinen Besucher viel zu erkunden. Der frei zugängliche Wanderweg ist mit seinen 21 Stationen jedoch für jedes Alter geeignet. Auf dem 2,5 Kilometer langen Weg kann getobt, gelauscht, gefühlt und gelernt werden, um den Wald mit allen Sinnen zu entdecken. Der 2021 sanierte Erlebnispfad beinhaltet zudem ein Gipfel-Kreuz in 418 Metern Höhe, das ebenfalls eine schöne Aussicht ermöglicht.

Action und Sport im Saarland: Sportliche Ausflugsziele an Ostern

Für alle, die es ein wenig sportlicher mögen, bietet das Saarland ebenfalls viele Möglichkeiten. Wer Spaß an Fußball hat, kann sich sowohl am Bostalsee in Nohfelden als auch in Beckingen (Merzig-Wadern) an Fußballgolf probieren. Ähnlich zum Minigolf geht es darum, den Ball über Hindernisse hinweg in das Loch zu befördern. Je weniger Versuche hierfür benötigt werden, desto besser. Da es vordergründig um den Spaß gehen soll, ist es nicht wichtig, ob die Teilnehmer Fußball spielen können.

Ebenfalls sportlich und frei von Höhenangst sollten Besucher am Kletterhafen in Merzig sein. Hier befindet sich direkt an der Saar der größte freistehende Kletterpark Europas. In über zehn Parcours können Groß und Klein ihre Kletterkünste unter Beweis stellen.

Ostern bei Sonne und Regen: Wetterunabhängige Ausflugstipps im Saarland

Auch wenn das Wetter in nächster Zeit gut werden soll, finden sich schöne Ausflugsziele, die wetterunabhängig sind. Ein Tipp sind die Schlossberghöhlen in Homburg, die die größte Buntsandsteinhöhlen Europas sind. Mit wärmerer Kleidung können Besucher hier gegen Eintritt menschengeschaffene, bunte Höhlen unter der Festung der Homburg erkunden.

